Клуб украинцев сенсационно проиграл в финале Кубка Бельгии команде из низшего дивизиона

Бельгийский "Гент", за который выступают трое украинцев – Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, проиграл в финале Кубка страны. При этом он уступил команде, которая представляет низший дивизион.

Именно "Гент" был фаворитом в финале против "Мелехена", который представляет второй по силе дивизион чемпионата Бельгии. При этом ни один из украинцев, выступающих за "Гент", не попали в основной состав – Пластун и Безус остались в запасе, а Яремчук отбывал дисквалификацию.

Вы это видели? Футболист "Ингульца" забил невероятный гол в стиле Ибрагимовича

Именно "Гент" первым вышел вперед – отличился Домпе. И еще до перерыва "Мелехен" сравнял счет. А после перерыва забил еще один гол. Только после этого на поле выпустили Безуса. Украинец был активен в игре – отдавал пасы и сам пробивал по воротам соперников. Но голов команды больше не забивали.

"Мелехен" довольно неожиданно выиграл Кубок Бельгии. Это первый трофей команды в XXI веке. В прошлом сезоне команда вылетела в низший дивизион, но сейчас занимает первое место в Лиге Proximus и может вернуться в элиту бельгийского футбола.

Гент – Мехелен 1:2

Голы: Домпе, 32 - Сторм, 38, Мера, 62