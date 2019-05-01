Клуб украинцев сенсационно проиграл в финале Кубка Бельгии команде из низшего дивизиона

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Игроки "Гента" после поражения в финале Кубка Бельгии
Игроки "Гента" после поражения в финале Кубка Бельгии / kaagent.be

Бельгийский "Гент", за который выступают трое украинцев – Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, проиграл в финале Кубка страны. При этом он уступил команде, которая представляет низший дивизион.

Именно "Гент" был фаворитом в финале против "Мелехена", который представляет второй по силе дивизион чемпионата Бельгии. При этом ни один из украинцев, выступающих за "Гент", не попали в основной состав – Пластун и Безус остались в запасе, а Яремчук отбывал дисквалификацию.

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Именно "Гент" первым вышел вперед – отличился Домпе. И еще до перерыва "Мелехен" сравнял счет. А после перерыва забил еще один гол. Только после этого на поле выпустили Безуса. Украинец был активен в игре – отдавал пасы и сам пробивал по воротам соперников. Но голов команды больше не забивали.

"Мелехен" довольно неожиданно выиграл Кубок Бельгии. Это первый трофей команды в XXI веке. В прошлом сезоне команда вылетела в низший дивизион, но сейчас занимает первое место в Лиге Proximus и может вернуться в элиту бельгийского футбола.

Гент – Мехелен 1:2
Голы: Домпе, 32 - Сторм, 38, Мера, 62

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бельгия
Источник: 24 канал
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