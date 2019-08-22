Клуб УПЛ дозаявил на новый сезон швейцарского футболиста

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Гриффин Сабатини
Гриффин Сабатини / Фото из открытых источников

Клуб украинской Премьер-лиги СК "Днепр-1" дозаявил на сезон 20-летнего швейцарца по имени Гриффин Сабатини.

Швейцарский полузащитник Гриффин Сабатини попал в заявку СК "Днепр-1", сообщает официальный сайт УПЛ.

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Отметим, что Сабатини родился в Зимбабве, однако имеет швейцарский и итальянский паспорта.

Гриффин родился 23 сентября 1998 года. Последним клубом, за который выступал Сабатини, был швейцарский "Волен" U-23.

В последнем матче УПЛ полтавская "Ворскла" в родных стенах разделила очки с новичком чемпионата Украины "Днепром-1". Команды сыграли в результативную ничью 1:1.

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Теги: ФК Днипро-1 УПЛ Спорт Футбол
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