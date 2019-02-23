Клуб УПЛ дозаявил сразу 9 новых футболистов: имена

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ФК "Арсенал-Киев"
ФК "Арсенал-Киев"

"Арсенал-Киев" расширил свою заявку на вторую часть украинской Премьер-лиги сезона 2018/19.

Столичный клуб дозаявил на весеннюю часть чемпионата Украины сразу 9 новичков, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Среди новичков:

Вратари: Роман Подкова, Пейман Салехисервак (Иран)

Защитники: Дмитрий Башлай, Сергей Вакуленко, Максим Жичиков;

Полузащитники: Вячеслав Танковский, Липартия (Грузия)

Нападающие: Александр Ковпак, Гегам Кадимян (Армения).

Интересно, что киевский клуб пока не объявлял о подписании контрактов с этими исполнителями. "Арсенал-Киев" перед весенней частью сезона занимает последнюю строчку в чемпионате Украины. В активе "пушкарей" лишь 8 очков после 18 туров.

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Теги: Спорт УПЛ ФК Арсенал-Киев Футбол
Источник: 24 Канал
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