Клуб УПЛ может переехать в другой город и изменить название

Донецкий "Олимпик" сейчас выступает в Киеве. Однако в клубе думают над тем, чтобы переехать в другой город.

Информацию о том, что "Олимпик" рассматривает варианты переезда, подтвердил директор и совладелец клуба Алексей Антонов в интервью Tribuna.com.

"У нас переговоры с различными городами. На первом плане Белая Церковь. Общаемся с ними, с депутатской группой, на уровне области и города. У нас есть с ними проект, есть куда двигаться. Когда придем к общему знаменателю, переедем туда. Во всяком случае мы хотим переехать. Главное, чтобы это были города-спутники Киевской области", – заявил Антонов.

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При этом он отметил, что клуб может и изменить название после переезда. Однако отметил, что клуб хочет переехать поближе к Киеву. Ведь в другие города неохотно едут футболисты.

"Если мы находимся здесь, очень удобно двигаться на автобусе в разные города Украины. В Киев едут все футболисты. Если будем в маленьком провинциальном городе, туда не поедут футболисты. Даже по Сумам смотрел – футболисты не хотели там жить", – отметил Антонов.

Напомним, после захвата Донецка "Олимпик" временно перебрался в Киев. Команда выступает на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.