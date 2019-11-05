Клуб УПЛ на полгода потерял талантливого полузащитника

Полузащитник "Колоса" Денис Костышин пропустит 6 месяцев из-за полученной в матче 13-го тура Премьер-лиги с "Олимпиком" (1:2) травмы.

22-летний футболист, который является сыном главного тренера команды из Коваливки Руслана Костышина, покинул пределы технической зоны только с помощью врачей.

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Как показала процедура МРТ, полузащитнику нужна операция и длительное восстановление. За помощью Денис обратится к иностранным специалистам, хирургическое вмешательство запланировано на ближайшее время.

Настроение никакое. Передняя крестообразная связка. Это минимум полгода. У меня в 15 лет такое на правой ноге было, а сейчас на левой. Я по звуку понял – таки крест был. Я уже тогда понял, что произошло,

– сказал Денис Костышин в комментарии телеканалу "Футбол 1".

Денис Костышин в нынешнем сезоне сыграл в 11 матчах украинской Премьер-лиги и забил 3 гола.

На данный момент "Колос" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. В пяти предыдущих матчах команда потерпела четыре поражения подряд.