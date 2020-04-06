Клуб УПЛ нарушит карантин и организует тренировочные сборы после Пасхи
Клуб УПЛ "Колос" имеет предварительные планы по проведению сборов команды после Пасхи.
Об этом у себя в Twitter сообщил журналист канала "Футбол" Игорь Бурбас.
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По его информации, игроки должны сдать тесты на коронавирус, после чего "Колос" планирует устроить коллективный карантин на собственной тренировочной базе.
- Отметим, что в этом году празднование Пасхи состоится 19 апреля, а в Украине объявлен карантин до 24 апреля.
- По итогам первого этапа УПЛ "Колос" сумел обеспечить себе место в первой шестерке. После 23 туров в активе команды Руслана Костышина 26 очков.
- Ранее "Колос" закупил для районных больниц 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. В клубе приостановили тренировки и отправили игроков на карантин.
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