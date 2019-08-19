"Олимпик" официально уволил главного тренера Жулио Сезара

308 Читати новину українською
Жулио Сезар
Жулио Сезар / Фото из открытых источников

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил отставку главного тренера Жулио Сезара. Наставник дончан был уволен после поражения от "Карпат" в чемпионате Украины.

Вместе с Жулио Сезаром в отставку отправлены и его ассистенты – Хавьер Луруэнья и Кирилл Куренко.

Смотрите также: "Карпаты" в большинстве одержали первую победу в сезоне, Гуцуляк оформил дубль: видео

 

"В 4 стартовых матчах Favbet-Лиги команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела 4 поражения с разницей мячей 2:8. Как результат – последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. При этом футбольные эксперты хвалили игру, которую показывала команда под руководством Сезара в трех стартовых поединках, отмечая, что "Олимпик" демонстрирует хороший атакующий футбол. Тем не менее, кризисные времена требуют радикальных решений, а отсутствие результата – не что иное, как кризис", – заявили в клубе.

О том, кто станет новым главным тренером "Олимпика" будет известно в ближайшие дни. Президент клуба уже заинтриговал футбольную общественность, сообщив, что переговоры с другим иностранным специалистом находятся на продвинутой стадии.

 

Следующий матч "Олимпик" проведет в чемпионате Украины против "Динамо". У киевлян, как известно, тоже поменялся тренер.

 

blog_ava
Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
сегодня
7812
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Олимпик УПЛ
Источник: Tribuna.com
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
сегодня 19:19 Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
60
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4413
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4934
23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
сегодня 18:57 23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
43
Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
сегодня 17:08 Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук