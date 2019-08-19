"Олимпик" официально уволил главного тренера Жулио Сезара

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил отставку главного тренера Жулио Сезара. Наставник дончан был уволен после поражения от "Карпат" в чемпионате Украины.

Вместе с Жулио Сезаром в отставку отправлены и его ассистенты – Хавьер Луруэнья и Кирилл Куренко.

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"В 4 стартовых матчах Favbet-Лиги команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела 4 поражения с разницей мячей 2:8. Как результат – последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. При этом футбольные эксперты хвалили игру, которую показывала команда под руководством Сезара в трех стартовых поединках, отмечая, что "Олимпик" демонстрирует хороший атакующий футбол. Тем не менее, кризисные времена требуют радикальных решений, а отсутствие результата – не что иное, как кризис", – заявили в клубе.

О том, кто станет новым главным тренером "Олимпика" будет известно в ближайшие дни. Президент клуба уже заинтриговал футбольную общественность, сообщив, что переговоры с другим иностранным специалистом находятся на продвинутой стадии.

Следующий матч "Олимпик" проведет в чемпионате Украины против "Динамо". У киевлян, как известно, тоже поменялся тренер.