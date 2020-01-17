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Клуб УПЛ победил в первом спарринге на сборах благодаря голу новичка

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Олимпик – Вииторул результат / ФК "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" в первом товарищеском матче межсезонья справился с румынским "Вииторулом", победив со счетом 2: 1.

Олимпик – Вииторул 2:1

Голы: Чогадзе, 10, Цимбалюк, 67

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Один из мячей команды Висенте Гомеса провел новичок Тимур Чогадзе. Он забил уже на 10-й минуте игры, пишет официальный сайт клуба.

Кроме Чогадзе, мячом в ворота румынского клуба отличился защитник Евгений Цимбалюк. Отметим, что в первом и втором таймах за "Олимпик" играл неназванный игрок на просмотре.

Уже 18 января команда Висенте Гомеса проведет еще один спарринг в рамках турецкого сбора против азербайджанского "Сабаила".

В первом матче после возобновления чемпионата "Олимпик" сыграет с ПФК "Львов". Базовый день проведения тура – 22 февраля. Команда находится на девятом месте турнирной таблицы УПЛ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Олимпик
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