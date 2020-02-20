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Клуб УПЛ подписал бразильского форварда, которого оценивают в 100 тысяч евро

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Матеус Яковелли / pfclviv.com

ФК "Львов" подписал соглашения с двумя игроками – 21-летним бразильским форвардом Матеусом Яковелли и 26-летним украинским полузащитником Артемом Недолей.

Об этом информирует пресс-служба клуба.

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Яковелли провел с ПФК "Львов" сборы в Турции. Тренерский штаб остался доволен его подходом к работе, поэтому было решено подписать с ним полноценный контракт.

Отметим, Матеус Яковелли является воспитанником бразильского "Палмейраса", но заиграть в чемпионате Бразилии ему не удалось. Игрок выступал за такие команды, как "Реал" Португалия, "Парана" Бразилия и "Эшторил" Португалия.

До конца 2019 года на правах аренды выступал за "Операрио" из Бразилии. Тransfermarkt оценивает бразильского футболиста в 100 тысяч евро.

Полузащитник Артем Недоля выступал за такие клубы, как "Севастополь", "Олимпик", "Полтава", "Сумы", "Полесье" и "Кремень".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы ФК Львов
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