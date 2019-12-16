Клуб УПЛ покинули сразу четверо футболистов

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"Днепр-1" покинули сразу четверо футболистов / scdnipro1.com.ua

СК "Днепр-1" прекратил сотрудничество сразу с четырьмя футболистами. Команду покинули Игорь Загальский, Александр Кобахидзе, Юрий Романюк и Арамис Кузин.

Игорь Загальский за два сезона провел в составе клуба 35 матчей в различных турнирах, забив 4 гола.

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Александр Кобахидзе принял участие в 2 матчах Премьер-лиги и 1 кубковом поединке.

Юрий Романюк сыграл за "Днепр-1" 15 игр (2 матча в чемпионате U-21 пятого Премьер-лиге и 8 в Первой лиге).

Арамис Кузин играл за молодежный состав и в 15 матчах отличился 6-ю голами.

На зимний перерыв "Днепр-1" ушел, находясь на 8-й строчке в турнирной таблице. В активе днепрян 18 очков.

Подопечные Дмитрия Михайленко в 18 матчах одержали 5 побед. Трижды "Днепр-1" сыграл вничью и проиграл 10 встреч.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Днипро-1
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