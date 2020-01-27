Клуб УПЛ разгромил "Спартак" в товарищеском матче

Донецкий "Олимпик" провел очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Клуб обыграл сербский "Спартак" из Суботицы со счетом 4:0.

Олимпик – Спартак 4:0

Голы: Завийский 10 Матар 40, Шахаб 51, Романовский, 87

"Олимпийцы" с первых минут захватили инициативу в игре и смогли открыть счет уже на 10-й минуте. Подачу от Политыло с углового на ближней штанге замкнул Завийский. Мяч после его удара головой по красивой траектории попал в дальний верхний угол ворот сербов.

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Единственный опасный момент у ворот "Олимпика" возник на 37-й минуте: после затяжной атаки сербы вывели на удар своего форварда с правого края штрафной, но Кичак ликвидировал угрозу, отбив мяч ногой.

В свою очередь олимпийцы еще в первом тайме удвоили преимущество. Завийский великолепным пасом вывел на свидание с вратарем "Спартака" Матаром, и сенегалец спокойно покатил мяч в дальний угол – 2:0.

Второй тайм сербы начали активнее и смогли создать несколько опасных моментов у ворот Кринского. Однако пыл спартаковцев дончане тут же потушили забитым голом. Трехходовка Кравчук-Тейшейра-Шахаб завершилась выходом один на один последнего, и иранец довел счет до разгромного.

"Олимпик" продолжил доминировать, что вылилось в еще один гол от Романовского. Даниэль откликнулся на передачу Пасича с фланга и установил окончательный счет в матче – 4:0.