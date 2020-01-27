Клуб УПЛ со следующего сезона будет играть на новом стадионе

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко побывал с рабочим визитом в селе Ковалевка Киевской области.

В Ковалевке сейчас идет масштабная реконструкция стадиона "Колос", который является родной ареной для ФК "Колос" (Ковалевка) – дебютанта Премьер-лиги сезона-2019/2020.

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В своем Facebook после встречи с президентом "Колоса" и председателем Киевской областной ассоциации футбола Андреем Засухой Павелко отметил, что новый стадион будет готов уже к следующему сезону УПЛ.

Стадион будет рассчитан на 5 тысяч мест после реконструкции и будет отвечать требованиям для использования в нем системы VAR.

Кроме этого, стадион "Колоса" будет в себя вмещать современную дренажную систему, а также подогрев поля. Он сможет принимать матчи юношеских и молодежных сборных Украины.

На данный момент "Колос" выступает в Киеве на "Оболонь-Арене". Команда на зимний перерыв ушла на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.