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Клуб УПЛ уволит главного тренера, который вытащил команду с последнего места

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Донецкий "Олимпик" прекратит сотрудничество с главным тренером, испанцем Висенте Гомесом.

"Олимпик" вскоре уволит Висенте Гомеса с поста главного тренера, сообщает "Футбол news". Официального подтверждения пока нет.

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Ранее в онлайн-шоу "ТаТоТаке" сообщали, что Гомес писал заявление на увольнение из донецкого клуба. Заявление не приняло высшее руководство "Олимпика".

Испанский специалист возглавляет "Олимпик" с сентября 2019 года. За это время до зимнего перерыва команда сделала невероятный рывок с последнего места в УПЛ на 7 позицию, вмешавшись в борьбу за первую шестерку.

Однако, дончане 7 последних официальных матчей проиграли, хотя на зимних тренировочных сборах не потерпели ни одного поражения. В последний раз "Олимпик" побеждал в УПЛ еще в ноябре прошлого года, на выезде обыграв "Карпаты" (2:1).

  • Зимой "Олимпик" подписал вратаря Артёма Кичака, защитников Дмитрия Литвина, Антона Кравченко и Ореста Лебеденко, полузащитников Назара Вербного, Тимура Чогадзе и Даниэля Романовского, а также форвардов Дениса Баланюка и Максима Дегтярева.
  • До "Олимпика" испанец работал ассистентом тренера в киевском "Динамо".
  • Дончане находятся на одиннадцатом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 очков после 23 туров.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Олимпик
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