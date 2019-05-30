Клуб УПЛ возглавит бразильский специалист

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ФК "Львов" возглавит бразилец
ФК "Львов" возглавит бразилец / ФК "Львов"

Матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" – "Шахтер" станет последним для 55-летнего украинского тренера Богдана Блавацкого в качестве наставника львовской команды.

После завершения сезона "Львов" возглавит бразильский тренер, но имя наставника неизвестно. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

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Богдан Блавацкий возглавляет "Львов" с середины апреля текущего года. Специалист возглавил ФК "Львов" после того, как в отставку подал Юрий Бакалов. Поэтому на первую игру против "Александрии" команду вывел тренерский триумвират – Юрий Панфилов, Виталий Шпанюк и Тарас Гребенюк. А руководство клуба рассматривало несколько кандидатур, в том числе из-за рубежа.

В текущем сезоне "Львов" занял 6 место в УПЛ, за один тур до финиша чемпионата имея в активе 34 очка.

Спорт 24 писал, что 27-летний защитник "ФК" Львов Владимир Адамюк попал в сферу интересов "Маккаби" из Хайфы.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ ФК Львов
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