В брестском "Динамо", за которое играют три украинца Александр Нойок, Артем Милевский и Евгений Хачериди, произошла вспышка коронавируса.

Коронавирус в ФК "Динамо" Брест

Уже несколько игроков брестского "Динамо" заразились коронавирусом. Один из них – украинский полузащитник Александр Нойок, сообщает канал "Родны футбол. Футбол Беларусi" в социальной сети Telegram.

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Известно, что коронавирус также обнаружен у некоторых работников клуба. В заявке на игру с "Неманом" отсутствовали Юзепчук и Павлюченко.

В пресс-службе брестского "Динамо" отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после игры со "Смолевичами" (3-го июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук.

По информации источников, знакомых с ситуацией, "Динамо" просило перенос матча, однако АБФФ отказала.

Турнирное положение брестского "Динамо"

Брестское "Динамо", которое проиграло в финале Кубка страны, после 15 туров занимает в чемпионате Беларуси шестое место, отставая от лидирующего БАТЭ на шесть очков.

Милевский в текущем сезоне провел за команду в лиге 15 поединков (четыре гола и две результативные передачи), Нойок – 14 (1+3) и Хачериди – 7.