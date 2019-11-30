Клубный рейтинг УЕФА: падение "Шахтера" и закрепление "Динамо"

После матчей 5 тура Лиги Европы, состоявшихся 28 ноября, обнародован новый рейтинг клубов УЕФА. Он влияет на распределение корзин посева в групповых раундах еврокубков, а также на сеяный статус в квалификациях.

Донецкий "Шахтер" в текущем евросезоне взял 9 баллов (включая 4 бонусных за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов). "Горняки" за 5 сезонов набрали 72 очка и теперь занимают 17 позицию.

Смотрите также: "Шахтер" добыл важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео

Португальский "Порту" за счет своей победы опередил "оранжево-черных", набрав 73 очка. Такая позиция несколько сезонов подряд позволяет донецкому клубу быть сеяным из второй корзины в групповом раунде ЛЧ.

Киевское "Динамо" в этом рейтинге занимает 24 позицию среди лучших клубов Европы, наравне с турецким "Бешикташем" (по 54 очка). В текущем сезоне у столичного клуба лишь 5 баллов. Но все же киевляне, в случае попадания в квалификацию Лиги чемпионов, скорее всего, будут иметь сеяный статус во всех отборочных раундах.

Сейчас "Александрия" 165-да и еще может немного подняться за счет увеличения коэффициента Ассоциации. Это начальный этап развития клуба на международной арене. Главное, чтобы резко не произошел упадок, как это произошло с несколькими другими нашими евробійцями. В том числе-и высокорейтинговыми.

Смотрите также: "Динамо" уступило "Мальме": 7 голов, удаление и победный гол в компенсированное время – видео

Лидерство в рейтинге удерживают: "Реал" (132 очка), "Барселона" (121) и "Бавария" (119). "Бавария" заменила "Атлетико" в топ-3 рейтинга (благодаря бонусам Лиги чемпионов) – и это главное событие недели в таблице. "Тоттенхэм" приблизился к топ-10, "Аякс" прошел в топ-20.