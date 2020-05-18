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Клубы УПЛ сыграли секретный матч во время карантина – журналист

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Игорь Бурбас
Игорь Бурбас / ТК "Футбол"

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил о поединке, который провели два клуба УПЛ во время строгих ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Бурбас на своей странице в Twitter сообщил о том, что "Днепр-1" и "Заря" провели товарищеский матч во время карантина.

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В Австрии бунтуют, что ЛАСК незаконно тренировался. Шум страшный. А в Украине все клубы знают, что "Днепр-1" с "Зарей" во время карантина сыграли двусторонку, но во время совместной видеовстречи представители УПЛ лишь словцом об этом оговорились. И никакого даже намека на скандал,
– написал журналист.

Добавим, что украинские клубы, которые хотят провести спарринг, должны обращаться за разрешением в свои лиги. Если лига разрешает проведение матча, она должна получить разрешение на привлечение официальных лиц (судей, ассистентов) в комитете арбитров.

  • Клубы УПЛ хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом их чемпионаты молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.
  • Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который встретится с "Динамо" в первом туре после возобновления турнира. Луганская "Заря" расположилась на второй строчке, киевляне замыкают первую тройку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Заря ФК Днипро-1 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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