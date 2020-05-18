Клубы УПЛ сыграли секретный матч во время карантина – журналист
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил о поединке, который провели два клуба УПЛ во время строгих ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Бурбас на своей странице в Twitter сообщил о том, что "Днепр-1" и "Заря" провели товарищеский матч во время карантина.
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В Австрии бунтуют, что ЛАСК незаконно тренировался. Шум страшный. А в Украине все клубы знают, что "Днепр-1" с "Зарей" во время карантина сыграли двусторонку, но во время совместной видеовстречи представители УПЛ лишь словцом об этом оговорились. И никакого даже намека на скандал,
– написал журналист.
Добавим, что украинские клубы, которые хотят провести спарринг, должны обращаться за разрешением в свои лиги. Если лига разрешает проведение матча, она должна получить разрешение на привлечение официальных лиц (судей, ассистентов) в комитете арбитров.
- Клубы УПЛ хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом их чемпионаты молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.
- Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который встретится с "Динамо" в первом туре после возобновления турнира. Луганская "Заря" расположилась на второй строчке, киевляне замыкают первую тройку.
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