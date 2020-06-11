Клубы Второй лиги снова проголосовали за досрочное завершение сезона
В Киеве продолжается внеочередная конференция ПФЛ. Вторая лига решила завершить соревнования досрочно.
За это решение отдали 11 голосов. 6 голосов были за продолжение сезона. Решение направлено исполкому УАФ, сообщает официальный сайт "Металлист-1925".
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Таким образом, чемпионат во Второй лиге чемпионата будет завершен с текущими результатами.
Завершение сезона во Второй лиге
Ранее ПФЛ уже завершала чемпионат во Второй лиге. Тогда решение поддержали представители 14 команд, 5 были против, а 1 воздержался.
Однако после того как возникла дискуссия по Первой лиге, было решено вынести вопрос на внеочередную Конференцию.
Результаты Второй лиги
Вторая лига Украины разделена на две части – группу A и B. В Первую лигу выходят две лучшие команды каждой группы.
В целом до паузы в чемпионате было сыграно 20 туров.
В первой группе лидировала "Нива" Тернополь, а на втором месте было "Полесье". В группе B первым был ВПК-Агро, который опережал "Кристан" и "Альянс" всего на один балл.
Среди аутсайдеров двух лиг были "Оболонь-Бровар 2" и "Черноморец-2".