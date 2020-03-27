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Клубы АПЛ хотят остановить сезон и аннулировать результаты: чемпионство "Ливерпуля" под угрозой

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Клубы АПЛ хотят остановить сезон и аннулировать результаты / thisisanfield.com

Пандемия коронавируса может вырвать из рук "Ливерпуля" титул чемпионов Англии. Некоторые клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) выступают за немедленную остановку чемпионата и переигровку в будущем.

Результаты АПЛ могут отменить

На прошлой неделе во время встречи представителей всех 20 клубов АПЛ было решено, что сезон должен быть доигран. АПЛ приостановлена ​​до 30 апреля.

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Однако сейчас мнение некоторых клубов изменилось, сообщает The Athletic.

Ранее решение клубов АПЛ было мотивировано тем, что им придется выплачивать 762 миллионов фунтов телекомпаниям, если сезон не будет доигран.

Однако в частных беседах представители клубов выражают сомнения, что сейчас можно играть в футбол.

Некоторые клубы считают, что сезон должен быть переигран, несмотря на последствия.

Кроме того, некоторые клубы считают, что играть при пустых трибунах во время пика пандемии коронавируса неправильно с этической точки зрения.

Для того чтобы принять любое решение о продлении или переигровку сезона в АПЛ, нужны голоса 14 клубов из 20.

"Ливерпуль" потеряет чемпионство?

Наименее заинтересован в отмене результатов АПЛ "Ливерпуль", который впервые за 30 лет может стать чемпионом Англии.

До завершения чемпионата некоторым командам осталось сыграть 9-11 матчей.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице и в течение двух-трех ближайших туров может гарантировать себе чемпионский титул.

Английские эксперты считают, что "Ливерпуль" уже формально стал чемпионом, однако чемпионат все равно должен быть доигран.

Это важно ФИФА обяжет клубы продлить контракты с футболистами и тренерами из коронавирус

Реальна ли отмена результатов?

Футбольная ассоциация Англии (ФА) создала прецедент 26 марта, когда объявила о завершении сезона в ряде низших мужских и женских лиг с отменой результатов.

Решено закончить сезон в дивизионах с третьего по шестой в иерархии Национальной системы лиг.

В этих лигах сезон завершен с отменой результатов: никто не вылетит и не выйдет в чемпионат классом выше.

В женском футболе с отменой результата завершен сезон в дивизионах с третьего по седьмой. Ни одна команда не повысится в классе и не вылетит.

Кроме того, сезон-2019/20 будет завершен во всех любительских лигах. Однако пока неизвестно в каком формате.

Что касается Кубка Англии, женского Кубка, то Футбольная ассоциация рассматриваем все варианты, поскольку стремится завершить эти турнира в безопасный и подходящий момент.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол АПЛ
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