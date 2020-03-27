Клубы АПЛ хотят остановить сезон и аннулировать результаты: чемпионство "Ливерпуля" под угрозой

Пандемия коронавируса может вырвать из рук "Ливерпуля" титул чемпионов Англии. Некоторые клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) выступают за немедленную остановку чемпионата и переигровку в будущем.

Результаты АПЛ могут отменить

На прошлой неделе во время встречи представителей всех 20 клубов АПЛ было решено, что сезон должен быть доигран. АПЛ приостановлена ​​до 30 апреля.

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Однако сейчас мнение некоторых клубов изменилось, сообщает The Athletic.

Ранее решение клубов АПЛ было мотивировано тем, что им придется выплачивать 762 миллионов фунтов телекомпаниям, если сезон не будет доигран.

Однако в частных беседах представители клубов выражают сомнения, что сейчас можно играть в футбол.

Некоторые клубы считают, что сезон должен быть переигран, несмотря на последствия.

Кроме того, некоторые клубы считают, что играть при пустых трибунах во время пика пандемии коронавируса неправильно с этической точки зрения.

Для того чтобы принять любое решение о продлении или переигровку сезона в АПЛ, нужны голоса 14 клубов из 20.

"Ливерпуль" потеряет чемпионство?

Наименее заинтересован в отмене результатов АПЛ "Ливерпуль", который впервые за 30 лет может стать чемпионом Англии.

До завершения чемпионата некоторым командам осталось сыграть 9-11 матчей.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице и в течение двух-трех ближайших туров может гарантировать себе чемпионский титул.

Английские эксперты считают, что "Ливерпуль" уже формально стал чемпионом, однако чемпионат все равно должен быть доигран.

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Реальна ли отмена результатов?

Футбольная ассоциация Англии (ФА) создала прецедент 26 марта, когда объявила о завершении сезона в ряде низших мужских и женских лиг с отменой результатов.

Решено закончить сезон в дивизионах с третьего по шестой в иерархии Национальной системы лиг.

В этих лигах сезон завершен с отменой результатов: никто не вылетит и не выйдет в чемпионат классом выше.

В женском футболе с отменой результата завершен сезон в дивизионах с третьего по седьмой. Ни одна команда не повысится в классе и не вылетит.

Кроме того, сезон-2019/20 будет завершен во всех любительских лигах. Однако пока неизвестно в каком формате.

Что касается Кубка Англии, женского Кубка, то Футбольная ассоциация рассматриваем все варианты, поскольку стремится завершить эти турнира в безопасный и подходящий момент.

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