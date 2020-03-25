Клубы АПЛ хотят вдвое сократить зарплаты футболистам из-за карантина: сколько потеряют украинцы

Пандемия коронавируса и связанный с этим карантин нанесли сильный удар по экономике. Отметилось это и на спорте.

Футбольные клубы в Англии несут убытки. Они не получают доходов от проведения футбольных матчей, но вынуждены и дальше платить зарплаты футболистам.

Издание The Telegraph сообщает, что руководители клубов АПЛ планируют обратиться к футболистам с просьбой пойти на 50-процентное сокращение зарплаты на время карантина. Этот вопрос они планируют обсудить 3 апреля во время видеоконференции.

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Стоит отметить, что футболисты в АПЛ в среднем зарабатывают 3,2 миллиона фунтов в год. При этом самым высокооплачиваемым футболистом в Англии являются вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа – 23 миллиона евро в год.

Что до украинцев, то Андрей Ярмоленко зарабатывает больше в "Вест Хэме" – 7,1 миллиона евро (или 5,98 миллиона фунтов) в год. В неделю он зарабатывает 115 тысяч фунтов.

Еще один украинец в АПЛ – игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко зарабатывает в пять раз меньше – всего 20 тысяч фунтов в неделю (1,04 миллиона фунтов в год). Его зарплата – вторая с конца в клубе.

Но футболисты в Англии не среди самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Здесь первенство удерживает Лионель Месси с годовым доходом в 131 миллион евро в год.

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Стоит отметить, что многие футболистов жертвуют если не свою зарплату на борьбу с коронавирусом, то готовы идти на уступки своим клубам во времени экономической неопределенности. На такой шаг пошли игроки "Баварии" и двух "Боруссий" – из Дортмунда и Менхенгладбаха. Сэкономленные средства позволят клубу не увольнять работников.

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