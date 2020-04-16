Клубы АПЛ спешат завершить сезон: появилась неожиданная дата возобновления лиги

Руководители клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) 17 апреля проведут встречу по восстановлению сезона. Сезон 2019/2020 приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Sky Sports сообщает, что большинство клубов АПЛ склоняется к мысли, что чемпионат нужно успеть доиграть до 30 июня.

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Причина в том, что 30 июня истекают сроки контрактов и аренд у некоторых футболистов.

Руководители клубов АПЛ опасаются, что, если сезон затянется до июля-августа, игроки покинут клубы до завершения чемпионата.

Впрочем, ФИФА официально рекомендовала продлить такие соглашения до фактического конца сезона.

Как могут завершить АПЛ

Прежде всего, ситуация с возобновлением сезона будет зависеть от пандемии коронавируса. В Британии количество случаев заражения приближается к 100 тысячам. По состоянию на 16 апреля уже умерло 12 894 человека.

В частных беседах представители некоторых клубов высказывают сомнения, что сейчас можно играть в футбол. Некоторые клубы считают, что сезон должен быть переигран, несмотря на последствия.

Таким образом, результаты будут аннулированы и "Ливерпуль" потеряет чемпионство, которое практически получил.

Футбольная ассоциация Англии (ФА) создала прецедент 26 марта, когда объявила о завершении сезона в ряде низших мужских и женских лиг с отменой результатов.

Кстати УЕФА меняет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

В начале апреля в ходе переговоров между клубами и лигой было признано, что турнир не будет восстановлен в начале мая. Новая дата не сообщается.

Также клубы Премьер-лиги попросят игроков сократить заработную плату на 30%, чтобы защитить рабочие места других работников.

Впоследствии появилась информация, что Премьер-лига разработала план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях.

Матчи будут проходить в июне-июле и транслироваться по телевидению. Вместо стадионов будут использованы тренировочные базы клубов.

Последняя версия, о которой пишут местные СМИ, это то, что поединки могут вместить в пять недель, а болельщики не будут посещать матчи до ноября.

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