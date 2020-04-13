Клубы, которые отказались, имели отношение к Коломойскому: Гримм о неудаче с телепулом

Швейцарец Томас Гримм, который до недавнего времени был президентом украинской Премьер-лиги (УПЛ), оценил свою работу в Украине. Гримм возглавлял УПЛ с 2018 года.

В эфире программы "Большой футбол" на канале "Футбол 1" Гримм заявил, что хотел наладить сотрудничества между лигой, ассоциацией и клубами.

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"Я хотел привить философию плотного сотрудничества между лигой, ассоциацией и клубами, как в Швейцарии, которая смогла перейти на новые экономические рельсы.

Оглядываясь назад, могу сказать, что самоотверженно работал в этом направлении, пытался объяснить клубам, как должна выглядеть обновленная лига", – сказал Гримм.

Гримм отметил, что основной его неудачей стал провал с внедрением телевизионного пула.

"Самый негативный момент в моей работе – подписание контракта с официальным телетранслятором. Создали на бумаге единый пул, клубы дали на это согласие, а потом некоторые из них вдруг не вошли в этот пул и не захотели выполнять правила.

У меня как президента не было сил и полномочий, чтобы заставить нарушителей выполнять их же обещания по телепулу. Слышал разные объяснения от клубов, почему они так поступили", – сказал Гримм.

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По словам Гримма, ему рассказали, что некоторые клубы, отказавшиеся от единого пула, имели отношение к олигарху Игорю Коломойскому.

"Мне пересказали, что у него другое видение относительно телепула. Все мои попытки встретиться с ним были тщетными. Это было невозможно. Возможно, у него не было времени, были более важные дела", – отметил Гримм.

Среди клубов, которые отказались от телепула, – "Динамо", "Десна", СК "Днепр-1" и "Карпаты". Трансляцию матчей этих клубов осуществляют каналы "2+2" и УНИАН.

Что такое телепул?

Когда создавалась Премьер-лига, Украинская ассоциация футбола передала все права на телетрансляцию матчей клубам.

С тех пор каждый клуб сам продает свои права телеканалам по той цене и на тех условиях, которые устраивают все стороны. Этот же канал и осуществляет трансляцию матчей.

Единый пул предполагает совершенно иной принцип. Клубы передают свои права посреднику (в данном случае – Премьер-лиге), тот продает права каналам, а общая выручка делится между клубами.

Летом 2019 года телепул был создан на бумаге, однако на практике так и не был внедрен.

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