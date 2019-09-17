Клубы УПЛ проведут очередное собрание по вопросу телеправ: известна дата

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Собрание УПЛ
Собрание УПЛ / FootballHub

Очередное собрание клубов УПЛ для обсуждения вопроса с телевизионными правами состоится 19 сентября.

Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в Telegram.

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На 14:30 19 сентября назначено очередное общее собрание УПЛ для обсуждения вопроса с телевизионными правами. Судя по всему, в Лозанну никто не обращался, да, признаться, и не верилось как-то во все эти громкие заявления.

Будут снова привлекать длинной гривной или хотя бы пытаться внести раскол в лагерь "плюсовых" и "УНИАН",
– написал Франков.

Сейчас матчи "Динамо", "Днепр-1", "Зари", "Десны" и "Карпат" транслирует "1+1", других клубов УПЛ – "Футбол 1/2".

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Теги: Новости Спорта УПЛ Спорт Футбол
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