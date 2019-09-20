Клубы УПЛ собрались из-за телепула и формата турнира на следующий сезон: о чем договорились

Состоялось заседание рабочего совещания УПЛ. Основной темой собрания было обсуждение и решение ситуации, которая сложилась с централизацией телевизионных прав в УПЛ

Как говорится на сайте УПЛ, на заседании рабочего совещания присутствовали президент УПЛ Томас Гримм, дирекция Лиги, представители клубов и трансляторов. Главный вопрос повестки дня касался ситуации с медиа-правами клубов.

"Прогнозируемо вопрос вызвал оживленное обсуждение. После озвученных замечаний и пожеланий, как от представителей клубов, так и от трансляторов, все участники пришли к согласию, что единый пул нужен, но при этом необходимо искать пути решения вопроса с медиа-правами клубов УПЛ. В итоге было принято решение создать рабочий орган, который выработает варианты выхода из сложившейся ситуации. Через месяц состоится очередное заседание рабочего совещания уже с наработанным планом действий", – заявили в УПЛ.

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Второй вопрос повестки дня касался проекта формата проведения Favbet Лиги сезона 2020/21. Напомним, в этом сезоне будут выступать 14 команд, а не 12, как сейчас. Клубам было предложено три варианта. После обсуждения, клубы остановились на двух форматах. При этом в УПЛ не назвали их. При этом после согласования одного варианта, он будет передан на утверждение Исполкома УАФ.