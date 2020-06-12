Легендарный баскетболист Коби Брайант удостоен премии за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Спортсмен посмертно награжден премией Эмми.

О награде сообщает официальный сайт американской телевизионной академии. Награда будет официально присуждена баскетболисту 18 июля на 72-й церемонии Эмми.

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Коби немало занимался благотворительной деятельностью, был активным человеком и вдохновлял других людей.