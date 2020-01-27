Коби Брайант погиб в авиакатастрофе: кем были другие жертвы

Смерть баскетболиста Коби Брайанта произошла в результате аварии вертолета – машина загорелась и пошла вниз. В момент трагедии на борту находились 9 человек. Все погибли.

Сначала американские СМИ писали, что на борту с Коби Брайантом находились четыре дочери спортсмена. Однако этц информацию впоследствии опровергли. Правда, большинство ведущих американськиих изданий пишут, что все же среди погибших – его 13-летняя дочь Джианна.

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Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью Джианной / Фото: AP

Что касается остальных погибших, на борту также находились партнерша Джианны по баскетбольной команде и ее отец. Американские СМИ пишут , что это 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Коста – Джон Альтобелли. Его дочь звали Алисса . Известно, что Алисса и Джианна вместе играли за команду Спортивной академии Мамба . Летели они собственно на игру.



Джон Альтобелли

Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того , погиб пилот вертолета .



На месте катастрофы сейчас собираются люди / Фото: Sky News

По последней информации, шериф округа Лос-Анджелес сообщил, что на борту вертолета Брайанта находились не 5, а 9 человек. Все погибли.

Важно! Официально тела погибших еще идентифицировали.

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Что известно о гибели Коби Брайанта

Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января при местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел катастрофу над удаленным полем. Среди людей, находившихся на земле, никто не пострадал.

СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США в свою очередь сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76. Это был его собственный вертолет. Авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался к центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.