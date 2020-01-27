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Коби Брайант в последней заметке поздравил ЛеБрона Джеймса – твит собрал 2,3 миллиона лайков

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ЛеБрон Джеймс и Коби Брайант / Getty Images

Последним сообщением, которое Коби Брайант оставил в твиттере 26 января в день смерти, стало поздравление для ЛеБрона Джеймса.

В этот день ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта в списке самых результативных игроков НБА, выйдя на третье место. В активе "Черной Мамбы" было 33 643 очка. В игре против "Филадельфии" ЛеБрон набрал 29 очков, и теперь в его активе 33 655.

К слову: ЛеБрон расплакался, узнав о смерти Коби – в этот день он побил его рекорд в НБА: видео

"ЛеБрон Джеймс продолжает двигать игру вперед. Большой респект моему брату. #33644", – написал Коби Брайант.

Это сообщение собрало более 2,3 миллиона лайков и 463 тысячи перепостов.

К слову: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол Погиб Коби Брайант
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