Коби Брайанта с дочкой похоронили тайно от болельщиков 7 февраля

Легендарный форвард "Лейкерс" Коби Брайант и его дочь Джианна были похоронены недалеко от дома семьи Брайант 7 февраля.

Частную похоронную службу провели в Мемориальном парке Pacific View, что в калифорнийском Корона-дель-мар, сообщает Los Angeles Times.

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Похороны были закрытыми, на службе присутствовали только родные и близкие погибших.

Также 24 февраля в стенах "Стейплс-центра" – арены, где проводят домашние матчи "Лейкерс" – пройдет поминальная служба в память о Коби, Джианне и еще семи пассажирах, погибших при крушении вертолета в Калабасасе.

Что известно о смерти Коби Брайанта