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Коби Брайанта с дочкой похоронили тайно от болельщиков 7 февраля

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Коби Брайанта похоронили / Metro.co.uk

Легендарный форвард "Лейкерс" Коби Брайант и его дочь Джианна были похоронены недалеко от дома семьи Брайант 7 февраля.

Частную похоронную службу провели в Мемориальном парке Pacific View, что в калифорнийском Корона-дель-мар, сообщает Los Angeles Times.

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Похороны были закрытыми, на службе присутствовали только родные и близкие погибших.

Также 24 февраля в стенах "Стейплс-центра" – арены, где проводят домашние матчи "Лейкерс" – пройдет поминальная служба в память о Коби, Джианне и еще семи пассажирах, погибших при крушении вертолета в Калабасасе.

Что известно о смерти Коби Брайанта

  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
  • Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
  • Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
  • Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Браянту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Потери Погиб Коби Брайант
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