До завершения сезона УПЛ 2019/2020 осталось сыграть 4 тура. Матчи в Украине проходят без болельщиков, и ситуация не изменится в ближайшее время.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда фанаты смогут вернуться на трибуны стадионов. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

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О возвращении фанатов не может быть и речи

По словам Степанова, на данный момент из-за тенденции распространения COVID-19 о возвращении болельщиков на трибуны нет даже мысли.

Для того, чтобы открыть стадионы для болельщиков, должна быть благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Чем тщательнее мы будем соблюдать рекомендаций Минздрава, сразу болезнь пойдет на спад, будут лучшие цифры – тогда мы можем говорить о возвращении к полноценной жизни, в том числе болельщиков на трибуны стадионов,

– заявил министр.

В Украине по состоянию на 1 июля зафиксировано 44 998 случаев COVID-19, 19 548 человек выздоровели, 1 173, к сожалению, умерли. Наиболее инфицированные регионы:

– Львовская область – 5 578;

– город Киев – 5 138;

– Черновицкая область – 4 850;

– Ровненская область – 3 784;

– Закарпатская область – 2 961.

До этого сообщалось, что ориентиром для открытия стадионов в Украине будет Польша. Там 17 июня открыли стадионы для болельщиков.

Первой трибуны стадионов для футбольных фанатов частично открыла Венгрия.

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