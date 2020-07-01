Разрешат ли болельщикам посещать футбольные матчи в Украине: ответ Минздрава
До завершения сезона УПЛ 2019/2020 осталось сыграть 4 тура. Матчи в Украине проходят без болельщиков, и ситуация не изменится в ближайшее время.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда фанаты смогут вернуться на трибуны стадионов. Об этом сообщает "Футбол NEWS".
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О возвращении фанатов не может быть и речи
По словам Степанова, на данный момент из-за тенденции распространения COVID-19 о возвращении болельщиков на трибуны нет даже мысли.
Для того, чтобы открыть стадионы для болельщиков, должна быть благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Чем тщательнее мы будем соблюдать рекомендаций Минздрава, сразу болезнь пойдет на спад, будут лучшие цифры – тогда мы можем говорить о возвращении к полноценной жизни, в том числе болельщиков на трибуны стадионов,
– заявил министр.
До этого сообщалось, что ориентиром для открытия стадионов в Украине будет Польша. Там 17 июня открыли стадионы для болельщиков.
Первой трибуны стадионов для футбольных фанатов частично открыла Венгрия.
В Украине могут усилить карантин
- Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине значительно вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.
- Из-за этого в некоторых областях могут усилить карантин, хотя показатели смертности в стране остаются достаточно низкими.
- Также в Украине небольшой процент пациентов, которых подключают к аппаратам ИВЛ.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что целесообразно будет говорить об усилении карантина, когда показатель заболеваемости COVID-19 составит 60 случаев на 100 тысяч населения.
- В то же время в Киеве в рамках усиления карантина запретили проводить спортивные мероприятия после 22:00.