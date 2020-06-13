Когда клубы выходят в еврокубки, становится понятным уровень футбола в Украине – Маркевич
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о состоянии УПЛ в сегодняшних условиях. Он считает, что уровень чемпионата оставляет желать лучшего.
Своим мнением Маркевич поделился в интервью Meta-Ratings.
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Заявление Маркевича
Сейчас бываший тренер "Днепра" работает председателем Комитета национальных сборных УАФ.
По словам наставника, его мнение об уровне команд УПЛ составляется после выступлений в еврокубковых поединках.
Я сужу об уровне команд по играм в еврокубках. У нас чемпионат, никого не обижая, сегодня посредственный. А когда наши команды выходят в еврокубки, становится все понятно,
– заявил Маркевич.
Он отмечает, что у нас проблемы с рейтингом УЕФА. Вылетели из десятки, хотя располагались на седьмом месте. Командам необходимо хорошо подумать, чтобы лучше проявить себя в матчах за пределами Украины.
Добавим, Маркевич заявил, что не прочь поработать еще на тренерском мостике.
- Под руководством Маркевича харьковский "Металлист" неоднократно получал медали чемпионата.
- В 2015 году вывел "Днепр" в финал Лиги Европы.
- Был главным тренером сборной Украины и одновременно возглавлял харьковский клуб.