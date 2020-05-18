Какие изменения будут в работе спортзалов после карантина – МОЗ

22 мая в Украине состоится следующий этап ослабления карантина. Министерство охраны здоровья (МОЗ) опубликовало проект рекомендаций по изменению работы спортзалов.

Минздрав вынес на общественное обсуждение рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям во время работы спортзалов, фитнес-клубов и спортивных площадок.

Кстати Как будут работать детсады, гостиницы и транспорт после 22 мая: рекомендации Минздрава

Что рекомендует Минздрав

Во время работы будут измерять температуру всем работникам учреждения. Если температура тела более 37,2ºС, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и человек к работе не допускается;

всем посетителям будут измерять температуру при входе в заведение;

во время проведения индивидуальных занятий разрешается, чтобы один человек находился на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более одного человека на 5 квадратных метров;

проведение групповых и командных занятий должно быть исключительно по предварительной записи;

на входе разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку);

в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации.

Что будет запрещено

Использование многоразовых тканевых полотенец;

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

функционирование бассейнов;

функционирование спа-зон и услуг массажа;

функционирование фитнес-баров;

функционирование детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 человек;

проведение групповых занятий, предусматривающие непосредственный физический контакт;

проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;

выдача многоразовых полотенец клиентам.

Тренажеры для кардио-тренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга.

Кроме того, Минздрав рекомендует отстранить от работы работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов

Работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;

персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;

также работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;

работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

Требования к уборке помещений:

дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;

влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;

проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня;

централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Также рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска.

В Минздраве заявили, что на втором этапе выхода из карантина 22 мая запустят общественный транспорт, откроют гостиницы и детские сады, а также позволят провести внешнее независимое оценивание (ВНО).

По состоянию на 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев заражения COVID-19, уже 5 276 человек выздоровели, 535, к сожалению, умерли.

Ослабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

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