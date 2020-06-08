Проведение футбольных матчей в Украине возобновили с 30-го мая. Сейчас поединки проходят без зрителей на трибунах. В Минздраве дали прогноз, когда украинцы смогут вернуться на стадионы.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "Профутбол" рассказал, когда Минздрав представит информацию о возможной дате допуска зрителей на стадионы.

Стоящее Ляшко рассказал, почему чемпионат Украины по футболу могут не доиграть

Минздрав представит официальную позицию 10 июня

По словам Виктора Ляшко, после 10 июня, когда в Украине разрешат культурные мероприятия, Минздрав будет рассматривать вопрос возможной даты допуска зрителей на стадионы.

Он заявил, что Минздрав представит официальную позицию относительно даты допуска зрителей, количества и процента заполненности стадионов.

По состоянию на 8 июня в Украине подтверждены 27 462 случая заражения COVID-19, 12 195 человек уже выздоровел, еще 797, к сожалению, умерли.

Следует отметить, что пока не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Киев (заметим, что в области карантин могут ослабить);

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Черниговская область.

Где играют клубы УПЛ на период карантина

"Шахтер" – Киев

"Динамо" – Киев

"Заря" – Запорожье

"Десна" – Чернигов

"Александрия" – Александрия

"Колос" – Киев

СК "Днепр-1" – Днепр

"Мариуполь" – Мариуполь

"Олимпик" – Киев

"Ворскла" – Полтава

ПФК "Львов" – (из-за эпидемии во Львове перенесли матч в Днепр)

"Карпаты – (из-за вспышки COVID-19 матчи перенесены)

Карантин в Украине продлится минимум до 22 июня. Новые послабления позволили с 5 июня.

Ослабление карантина с 5 июня / Инфографика 24 канала