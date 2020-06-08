Олимпийский чемпион из России Алексей Ягудин вляпался в скандал с американским фигуристом Адамом Риппоном. Он раскритиковал бывшего фигуриста Риппона за то, что тот пожертвовал 1000 долларов фонду помощи чернокожим транссексуалам.

Россиянин влез в американский скандал

Своим поступком Риппон отреагировал на комментарии автора книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг в твиттере, которую обвинили в ненависти к транссексуалам. Об этом сообщает Sports.ru.

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Роулинг прокомментировала статью под названием "Как сделать лучшим пост-коронавирусный мир для людей, у которых есть менструация".

Писательница предположила, как можно назвать подобных людей, и предложила несколько вариантов, основанных на английском слове women (женщина).

После этого ее обвинили в ненависти к транссексуалам. Не сдержался и бывший фигурист Адам Риппон.

"Я пожертвовал 1000 долларов проекту Окра, потому что жизнь транссексуалов имеет значение, Жизнь черных транссексуалов тоже имеет значение. И пошла в жопу Джоан Роулинг с ее тупым мнением и такими же комментариями", – заявил спортсмен.

Не остался в стороне от скандала российский спортсмен Ягудин, который привнес в ситуацию другой окрас.

"Ну что сказать? Ужасно, противно, надоело! Я не против, но без нашего участия! Есть коронавирус, и есть вы, а это одно и то же!", – написал Ягудин.

Позже он удалил пост.



Скриншоты с инстаграм-страницы Ягудина

Также экс-фигурист высказался по поводу ситуации с Риппоном в сторис. "###, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!", – написал Ягудин.

Что известно о Ягудине? Выдающийся российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002). Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.