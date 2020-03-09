Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук

Успешная паралимпийская легкоатлетка Оксана Ботурчук, которая соревнуется в категории Т12 с нарушением зрения. Совсем скоро в кинотеатрах Украины об Оксане Ботурчук можно будет посмотреть фильм под названием "Пульс".

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Краткая биография

Оксана Ботурчук родилась 12 сентября 1984 года в городе Никополь в спортивной семье. Отец Оксаны мастер спорта по самбо, а мать – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, бегала спринт. Именно мать отвела первый раз дочку на секцию легкой атлетики к своему тренеру Марине Цицариковой. Есть у Оксаны и сестра Елена, которая ее всегда поддерживает.

Оксана Ботурчук закончила факультет психологии в университете Днепра. Сейчас Оксана замужем, ее муж профессиональный спортсмен Сергей Балабанов – мастер спорта по восточным единоборствам. Своих детей Оксана активно приучает любить спорт, так ее дочь София уже занимается дзюдо, легкой атлетикой, а сын – футболом.



Оксана Ботурчук на Олимпиаде-2012 в Лондоне

Переломный момент в жизни – авария

В подростковом возрасте Оксана Ботурчук попала в автомобильную аварию из-за которой у нее сильно ухудшилось зрение. Сразу после аварии спортсменка полностью потеряла зрение, однако, через некоторое время оно несколько вернулось. Два года Оксана была в больнице, потом поехала в спортивный лагерь. Шла к Олимпиаде легкоатлетка долгих десять лет.

Легкоатлетка сейчас занимается в центре "Инваспорт", что в Днепре.

Живи. Мечтай. Одолевай.

Первый успех в своей карьере Оксана получила в 2006 году. Тогда молодая легкоатлетка стала лучшей на зимнем чемпионате мира в беге на дистанции 60 метров, прыжках в длину и беге на 400 метров. В 2006 году на летнем первенстве планеты, она также приобретает несколько наград высшей пробы.



Олимпиада-2016

В 2007 году Оксана Ботурчук записывает себя в паралимпийскую историю легкой атлетики. Легкоатлетка побеждает несколько забегов на Кубке мира и бьет несколько мировых рекордов. Фантастика!

В Пекине в 2008 году Оксана Ботурчук становится паралимпийской чемпионкой в ​​беге на дистанции 100 метров, а также получает две серебряные награды на дистанции 200 и 400 метров соответственно. После победы на Олимпиаде, к сожалению, перестало биться сердце ее тренера Виталия Семеновича. Но планы на следующую Олимпиаду, которая должна была состояться в Лондоне уже были, поэтому отступать было некуда.

Золото Оксаны Ботурчук на Олимпиаде в Пекине

В 2012 году на играх в Лондоне украинка выигрывает серебряную медаль на дистанции 400 метров и бронзу на стометровке. Следующими для Оксаны стали Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года. На этой Олимпиаде легкоатлетка завоевала две серебряные награды в беге на дистанциях 200 и 400 метров (в категории Т12).

Бронза Оксаны Ботурчук на Олимпиаде в Лондоне

После возвращения домой Оксана размышляла над тем, чтобы завершить карьеру. Украинская спортсменка родила сына Михаила, но посоветовавшись с Зайцевой Еленой, попыталась набрать форму, что Оксане и удалось.

На чемпионате мира 2019 года по легкой атлетике, который проходил в Дубае (ОАЭ). Соревнования собрали более 1400 спортсменов из 122 стран мира, где украинка получила две награды. Сначала Оксана завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров (категория Т12), а через несколько дней спортсменка пополнила свою спортивную копилку еще и бронзовой наградой в беге на 200 метров (в категории Т12). Ее гайдом был Никита Барабанов.

Серебро Оксаны Ботурчук на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Кто такой гайд?Это спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения.

После всех трех Олимпиад от государства Оксана получила три ордена "За заслуги".

Сейчас спортсменка живет и тренируется в Днепре и активно готовится к Паралимпиаде в Токио.

Бег – часть моей жизни

На чемпионате Европы в Берлине спортсменка получила две золотые награды.

В активе спортсменки два серебра Паралимпийского чемпионата мира 2015 года в Дохе на дистанции 200 и 400 метров и одна бронзовая награда на дистанции 100 метров.

Фильм "Пульс": герой, съемки

Съемочная группа долго колебалась и искала, какую историю и героя выбрать для сюжета фильма и остановились на Оксане. Оксана Ботурчук до последнего не верила, что о ней снимут фильм. Два года назад началась подготовка к съемкам ленты. Сами же съемки начались год назад в марте и были разделены на несколько периодов.

Режиссер ленты ездил к спортсменке в гости в Днепр, чтобы больше узнать деталей о жизни, тренировках до и после аварии. Сергей Чеботаренко, который является режиссером байопика специально заказал линзы, чтобы понять, как видит Оксана, когда бегает. Такой подход со стороны режиссера просто поражает!

Что такое байопик?Это кинематографический жанр и одновременно биографический фильм, рассказывающий о судьбе известной личности.

Сыграть Оксану в этом фильме нужно было чрезвычайно сильной и похожей по характеру героине фильма актрисе. Поиски главной актрисы длились около 3-4 месяцев. Утверждена на главную роль была молодая и талантливая Наталья Бабенко, которая очень ответственно отнеслась к подготовке и роли. Она тренировалась под наблюдением тренера и держала диету, чтобы максимально приблизиться к той форме, которая была тогда у Оксаны Ботурчук.

Для меня сыграть Оксану, это как глоток воздуха. Когда ты можешь реализоваться. Можешь свободно дышать и жить,

– прокомментировала Наталья Бабенко в одном из интервью.

Трейлер байопика об Оксане Ботурчук

Как отметила главная актриса фильма: "Для легкоатлетов бег – дыхание. Через боль, слезы, несправедливость, преграды, они двигаются дальше и получают от этого удовольствие. Спортсмены, это особая каста людей, у которых есть сумасшедшая мотивация, которую трудно понять. У них может болеть все тело, но они идут к врачам и снова тренируются. Им говорят, что они могут вообще никогда не бегать и не ходить, но несмотря на это, дальше идут и тренируются. Этот адреналин, который они получают, он движет ими".

Отметим, что Оксана Ботурчук своим примером привила съемочной группе и актерам любовь к бегу. Премьеру ленты в кинотеатрах Украины все смогут увидеть уже 19 марта. В нескольких украинских городах состоятся предпремьерные показы вместе со съемочной группой.

Оксана Ботурчук – это пример той спортсменки, которая никогда не сдается, даже несмотря на сверхтяжелые жизненные ситуации, с которой нужно брать пример.