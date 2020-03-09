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Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук

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Успешная паралимпийская легкоатлетка Оксана Ботурчук, которая соревнуется в категории Т12 с нарушением зрения. Совсем скоро в кинотеатрах Украины об Оксане Ботурчук можно будет посмотреть фильм под названием "Пульс".

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Краткая биография

Оксана Ботурчук родилась 12 сентября 1984 года в городе Никополь в спортивной семье. Отец Оксаны мастер спорта по самбо, а мать – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, бегала спринт. Именно мать отвела первый раз дочку на секцию легкой атлетики к своему тренеру Марине Цицариковой. Есть у Оксаны и сестра Елена, которая ее всегда поддерживает.

Оксана Ботурчук закончила факультет психологии в университете Днепра. Сейчас Оксана замужем, ее муж профессиональный спортсмен Сергей Балабанов – мастер спорта по восточным единоборствам. Своих детей Оксана активно приучает любить спорт, так ее дочь София уже занимается дзюдо, легкой атлетикой, а сын – футболом.


Оксана Ботурчук на Олимпиаде-2012 в Лондоне

Переломный момент в жизни – авария

В подростковом возрасте Оксана Ботурчук попала в автомобильную аварию из-за которой у нее сильно ухудшилось зрение. Сразу после аварии спортсменка полностью потеряла зрение, однако, через некоторое время оно несколько вернулось. Два года Оксана была в больнице, потом поехала в спортивный лагерь. Шла к Олимпиаде легкоатлетка долгих десять лет.

Легкоатлетка сейчас занимается в центре "Инваспорт", что в Днепре.

Живи. Мечтай. Одолевай.

Первый успех в своей карьере Оксана получила в 2006 году. Тогда молодая легкоатлетка стала лучшей на зимнем чемпионате мира в беге на дистанции 60 метров, прыжках в длину и беге на 400 метров. В 2006 году на летнем первенстве планеты, она также приобретает несколько наград высшей пробы.


Олимпиада-2016

В 2007 году Оксана Ботурчук записывает себя в паралимпийскую историю легкой атлетики. Легкоатлетка побеждает несколько забегов на Кубке мира и бьет несколько мировых рекордов. Фантастика!

В Пекине в 2008 году Оксана Ботурчук становится паралимпийской чемпионкой в ​​беге на дистанции 100 метров, а также получает две серебряные награды на дистанции 200 и 400 метров соответственно. После победы на Олимпиаде, к сожалению, перестало биться сердце ее тренера Виталия Семеновича. Но планы на следующую Олимпиаду, которая должна была состояться в Лондоне уже были, поэтому отступать было некуда.

Золото Оксаны Ботурчук на Олимпиаде в Пекине

В 2012 году на играх в Лондоне украинка выигрывает серебряную медаль на дистанции 400 метров и бронзу на стометровке. Следующими для Оксаны стали Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года. На этой Олимпиаде легкоатлетка завоевала две серебряные награды в беге на дистанциях 200 и 400 метров (в категории Т12).

Бронза Оксаны Ботурчук на Олимпиаде в Лондоне

После возвращения домой Оксана размышляла над тем, чтобы завершить карьеру. Украинская спортсменка родила сына Михаила, но посоветовавшись с Зайцевой Еленой, попыталась набрать форму, что Оксане и удалось.

На чемпионате мира 2019 года по легкой атлетике, который проходил в Дубае (ОАЭ). Соревнования собрали более 1400 спортсменов из 122 стран мира, где украинка получила две награды. Сначала Оксана завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров (категория Т12), а через несколько дней спортсменка пополнила свою спортивную копилку еще и бронзовой наградой в беге на 200 метров (в категории Т12). Ее гайдом был Никита Барабанов.

Серебро Оксаны Ботурчук на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Кто такой гайд?Это спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения.

После всех трех Олимпиад от государства Оксана получила три ордена "За заслуги".

Сейчас спортсменка живет и тренируется в Днепре и активно готовится к Паралимпиаде в Токио.

Бег – часть моей жизни

На чемпионате Европы в Берлине спортсменка получила две золотые награды.

В активе спортсменки два серебра Паралимпийского чемпионата мира 2015 года в Дохе на дистанции 200 и 400 метров и одна бронзовая награда на дистанции 100 метров.

Фильм "Пульс": герой, съемки

Съемочная группа долго колебалась и искала, какую историю и героя выбрать для сюжета фильма и остановились на Оксане. Оксана Ботурчук до последнего не верила, что о ней снимут фильм. Два года назад началась подготовка к съемкам ленты. Сами же съемки начались год назад в марте и были разделены на несколько периодов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні ми розповімо вам про нашу головну героїню – Оксану Ботурчук. ⠀ Оксана народилася в Нікополі Дніпропетровської області в спортивній родині: її батько займався самбо, а мати була легкоатлеткою. До спорту Оксана потрапила завдяки рідним – у третьому класі мама відвела її разом з сестрою до свого тренера, і дівчинка дуже полюбила ці заняття. А ще, вона займалася в музичній школі та старанно училася, закінчила школу з золотою медаллю. ⠀ Згодом Оксана переїхала до Дніпропетровська на навчання в ДНУ на факультеті психології. ⠀ Автоаварія, що перевернула життя Оксани, трапилася по дорозі додому. У чоловому зіткненні постраждали всі члени родини, проте дівчині «дісталося» гірше. На деякий час вона зовсім втратила зір, але згодом він частково повернувся. Дівчині прийшлося докласти неймовірних зусиль, аби наново почати свій шлях у спорті. І саме про цей період ми розповідатимемо в нашому фільмі. ⠀ Зараз Оксана – майстер спорту України міжнародного класу, багаторазова призерка Паралімпійських ігор та інших міжнародних спортивних змагань. Вона має дві вищих освіти – за спеціальностями «Психологія» та «Фізична культура». А ще Оксана – дружина майстра спорту міжнародного класу з боротьби самбо та дзюдо Сергія Балабана та мати двох чудових дітей: старшої доньки Софії та сина Михайлика. ⠀ #Пульс #Pulse #ЖивиМрійДолай #LiveDreamOvercome

Допис, поширений Пульс | Pulse (@pulse.movie)

Режиссер ленты ездил к спортсменке в гости в Днепр, чтобы больше узнать деталей о жизни, тренировках до и после аварии. Сергей Чеботаренко, который является режиссером байопика специально заказал линзы, чтобы понять, как видит Оксана, когда бегает. Такой подход со стороны режиссера просто поражает!

Что такое байопик?Это кинематографический жанр и одновременно биографический фильм, рассказывающий о судьбе известной личности.

Сыграть Оксану в этом фильме нужно было чрезвычайно сильной и похожей по характеру героине фильма актрисе. Поиски главной актрисы длились около 3-4 месяцев. Утверждена на главную роль была молодая и талантливая Наталья Бабенко, которая очень ответственно отнеслась к подготовке и роли. Она тренировалась под наблюдением тренера и держала диету, чтобы максимально приблизиться к той форме, которая была тогда у Оксаны Ботурчук.

Для меня сыграть Оксану, это как глоток воздуха. Когда ты можешь реализоваться. Можешь свободно дышать и жить,
– прокомментировала Наталья Бабенко в одном из интервью.

Трейлер байопика об Оксане Ботурчук

Как отметила главная актриса фильма: "Для легкоатлетов бег – дыхание. Через боль, слезы, несправедливость, преграды, они двигаются дальше и получают от этого удовольствие. Спортсмены, это особая каста людей, у которых есть сумасшедшая мотивация, которую трудно понять. У них может болеть все тело, но они идут к врачам и снова тренируются. Им говорят, что они могут вообще никогда не бегать и не ходить, но несмотря на это, дальше идут и тренируются. Этот адреналин, который они получают, он движет ими".

Отметим, что Оксана Ботурчук своим примером привила съемочной группе и актерам любовь к бегу. Премьеру ленты в кинотеатрах Украины все смогут увидеть уже 19 марта. В нескольких украинских городах состоятся предпремьерные показы вместе со съемочной группой.

Оксана Ботурчук – это пример той спортсменки, которая никогда не сдается, даже несмотря на сверхтяжелые жизненные ситуации, с которой нужно брать пример. 

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Паралимпийские игры-2016 Паралимпийские игры Паралимпийский спорт легкая атлетика
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