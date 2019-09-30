Когда я ушел из "Динамо", это была команда, а сейчас играет Шабанов, – Милевский

37 Читати новину українською
Артем Милевский
Артем Милевский / pressball.by

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский считает, что киевскому клубу не хватает квалифицированных игроков.

Артем Милевский в интервью программе "Профутбол" рассказал о проблемах киевского "Динамо".

Читайте также: Милевский отдыхает в компании девушки игрока сборной Украины Зинченко: фото

Нужны футболисты, как было во времена Сергея Реброва. Когда я только ушел из команды, это была команда. А сейчас кто приходит?

Теодорчик был. Это же фамилии, люди, мужики. Мужики, которые играют в футбол, которые чего-то добивались и продолжают добиваться. Потому что мужики. Лэнс тот же. А сейчас кто играет? Шабанов?
– сказал Милевский.

Напомним, Милевский выступал за "Динамо" с 2002-го по 2013-й годы, сыграв за киевлян 228 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 54 ассиста.

В текущем сезоне Милевский сыграл за "Динамо-Брест" 21 матч в чемпионате Беларуси – на его счету 3 забитых мяча. "Динамо-Брест" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице солигорского "Шахтера" на 4 очка.

blog_ava
Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: дата праздника и что нельзя делать в этот день
сегодня
7057
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
сегодня 08:20 Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
Ігор Саджениця 150
"Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
сегодня 00:04 "Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
151
"Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
29 сентября 22:05 "Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
68
Украинский вратарь забил спасительный гол своей команды, но судья его не засчитал: видео
29 сентября 20:55 Украинский вратарь забил спасительный гол своей команды, но судья его не засчитал: видео
203
Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео
29 сентября 18:34 Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео
1360
Новости
Больше новостей
Залиште відгук