Когда я ушел из "Динамо", это была команда, а сейчас играет Шабанов, – Милевский
Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский считает, что киевскому клубу не хватает квалифицированных игроков.
Артем Милевский в интервью программе "Профутбол" рассказал о проблемах киевского "Динамо".
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Нужны футболисты, как было во времена Сергея Реброва. Когда я только ушел из команды, это была команда. А сейчас кто приходит?
Теодорчик был. Это же фамилии, люди, мужики. Мужики, которые играют в футбол, которые чего-то добивались и продолжают добиваться. Потому что мужики. Лэнс тот же. А сейчас кто играет? Шабанов?
– сказал Милевский.
Напомним, Милевский выступал за "Динамо" с 2002-го по 2013-й годы, сыграв за киевлян 228 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 54 ассиста.
В текущем сезоне Милевский сыграл за "Динамо-Брест" 21 матч в чемпионате Беларуси – на его счету 3 забитых мяча. "Динамо-Брест" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице солигорского "Шахтера" на 4 очка.