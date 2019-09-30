Когда я ушел из "Динамо", это была команда, а сейчас играет Шабанов, – Милевский

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский считает, что киевскому клубу не хватает квалифицированных игроков.

Артем Милевский в интервью программе "Профутбол" рассказал о проблемах киевского "Динамо".

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Нужны футболисты, как было во времена Сергея Реброва. Когда я только ушел из команды, это была команда. А сейчас кто приходит?



Теодорчик был. Это же фамилии, люди, мужики. Мужики, которые играют в футбол, которые чего-то добивались и продолжают добиваться. Потому что мужики. Лэнс тот же. А сейчас кто играет? Шабанов?

– сказал Милевский.

То була команда! Мужики, які грали в футбол. А зараз?

Вогняне інтерв'ю Артема Мілевського - дивись у @profootballukr о 23:00 на 2+2 pic.twitter.com/iJ53yNCmhQ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 сентября 2019 г.

Напомним, Милевский выступал за "Динамо" с 2002-го по 2013-й годы, сыграв за киевлян 228 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 54 ассиста.

В текущем сезоне Милевский сыграл за "Динамо-Брест" 21 матч в чемпионате Беларуси – на его счету 3 забитых мяча. "Динамо-Брест" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице солигорского "Шахтера" на 4 очка.