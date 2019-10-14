Когда он будет получать мяч, все будут его освистывать, – Зинченко пригрозил своему партнеру

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Павел Кубанов, УАФ

В понедельник, 14 октября, сборная Украины проведет матч против Португалии в отборе на Евро-2020. В этом матче друг против друга сыграют два игрока английского "Манчестер Сити" – Александр Зинченко против Бернарду Силвы.

Перед матчем у украинца спросили о том, кто из них чаще побеждал на соревнованиях во время тренировок в клубе.

"Я предупреждал Бернарду, чтобы он был осторожен, потому что я расскажу украинским СМИ о том, как он "положительно" отзывается о нашей стране. И когда он будет получать мяч, то все будут его освистывать. Я думаю, что для него в этом матче будет двойное напряжение. В последние месяцы мы говорили с ним об этой игре", – заявил Зинченко.

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Напомним, матч Украина – Португалия состоится в понедельник, 14 октября. Сборная Украины в случае победы выйдет на Евро-2020 с первого места.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Александр Зинченко Украина – Португалия Спорт
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