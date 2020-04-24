Когда состоится бой Фьюри – Джошуа: ответ промоутеров
После того, как Тайсон Фьюри выиграл титул WBC, боксерский мир желает увидеть его бой с Энтони Джошуа, который владеет поясами WBO, WBA и IBF. На кону поединка британцев будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, когда может пройти бой между боксерами, сообщает Boxingnews24. Он считает, что поединок может состояться еще в 2020 году.
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Я думаю, что у нас есть отличный шанс увидеть бой Джошуа – Фьюри. Я бы сказал, что 50%, что это произойдет в этом году. Если нет, то 95%, что в начале 2021 года,
– сказал Хирн.
По его информации, американец Деонтей Уайлдер, который должен провести бой с Фьюри, получил небольшую травму и не сможет тренироваться до мая.
"Это приводит к задержке третьего боя Фьюри – Уайлдер. Давайте предположим, что если все вернется в сентябре, а Уайлдер не готов будет драться, то думаю, что Джошуа сразу подерется с Фьюри. Потому что это бой, которого он хочет больше чем чего-либо", – отметил Хирн.
В то же время глава Top Rank Боб Арум, представляющий Фьюри, считает, что в объединительном бою в супертяжелом весе Тайсон сойдется с Пулевым, а не Джошуа.
Бой, которого я с нетерпением жду, – это Фьюри против Пулева, после того, как Пулев нокаутирует Джошуа. Я не рассчитываю на поединок Джошуа – Фьюри. Потому что, как только Пулев побьет его, Джошуа не будет,
– сказал Арум ютуб-каналу Top Rank.
- Следующий поединок Джошуа должен провести летом против Пулевв. Британец будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF.
- Предыдущий бой Энтони провел в декабре 2019 года. В реванше британец победил Энди Руиса.
- В то же время Фьюри должен провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Тайсон победил американца в феврале и отобрал чемпионский титул.
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