Когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме ? – фанаты "Динамо" обратились к Зеленскому

На матче "Динамо" были вывешены очередные политические баннеры. Болельщики обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом об убийцах Екатерины Гандзюк.

В фейсбуке на странице активистов "Кто заказал Катю Гандзюк?" были опубликованы фотографии с матча, где были вывешены баннеры. На одном баннере была надпись "Когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?", а на втором – "Заказчики убийства Гандзюк уже год на свободе".

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Прошло уже больше года со дня нападения на Катю. Заказчики до сих пор не сидят. Мы спрашивали у Петра Порошенко. Он нас не слышал. Теперь мы спрашиваем у Владимира Зеленского. СБУ и ГПУ наконец получили новых руководителей. Получат ли теперь заказчики убийства Кати Гандзюк приговоры? Ведь мы не слезем,

– говорится в сообщении активистов.



Фото: facebook.com/gandziukgate

Кроме того, активисты поблагодарили за помощь с баннерами фанатов "Динамо" – WBC Ультрас Динамо и "РОДИЧІ", а также активистов организации СИЧ.

Что известно о деле убийства Гандзюк?

31 июля 2017 года херсонскую активистку облили кислотой, когда она выходила дома. Позже от полученных ожогов она умерла. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и привело к ее смерти. В то же время адвокаты считают причастными к убийству Кати: голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.