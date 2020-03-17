Когда УЕФА объявит решение о переносе Евро-2020: дата и время

17 марта УЕФА проведет экстренное онлайн-заседание за срыв футбольного сезона. Главным вопросом будет проведение Евро-2020, которое могут перенести из-за пандемии коронавируса.

Footballhub информирует, что видеоконференция начнется в 14:00 по киевскому времени и завершится около 16:30. Тогда и можно ожидать сообщения о решении относительно Евро-2020.

Это важно коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн

УЕФА пригласил представителей всех 55-и ассоциаций, чтобы обсудить COVID-19. Кроме возможности переноса Евро-2020, УЕФА и ассоциации будут решать судьбу внутренних чемпионатов, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает Daily Mirror, в УЕФА решили ради продолжения сезона в еврокубках отменить матчи Лиги наций, а также все товарищеские матчи национальных сборных.

Таким образом, в ближайший год международных пауз на матчи сборных не будет.

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