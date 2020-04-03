Когда узнала о миокардите, часов восемь была в прострации, – Пидгрушная о борьбе с болезнью

Многолетний лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала, как происходил процесс лечения миокардита. Украинка была близка к завершению карьеры, однако смогла восстановиться и набрать форму.

Пидгрушная в интервью Tribuna.com рассказала, что друзья помогли ей морально не упасть духом.

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"Было сложно. Как только узнала о миокардите, часов восемь была в прострации – не понимала, что делать, куда бежать, как себя вести. Потом друзья меня постоянно дергали то погулять, то на велосипед, то встретиться. Так я и начала потихоньку двигаться и сама не поняла, как это удалось", – сказала Елена.

По словам биатлонистки, лечение обошлось без хирургического вмешательства. Она прошла курс плазмафереза, а противовоспалительным препаратом был ибупрофен.

Что такое плазмаферез? Процедура забора крови, очистка и возвращение ее или какой-то части обратно в кровоток.

После этого, как сказала Пидгрушная, ей был нужен только покой и никакие физические нагрузки.

Пол года мне вообще нельзя было их делать. Но учитывая, что я – профессиональный спортсмен, и после полугодовой паузы уже точно сезон не продолжу, начала потихоньку двигаться через месяц после окончания лечения. Когда еще через месяц меня еще раз проверили, увидели большие улучшения. Поэтому позволили двигаться больше,

– отметила Елена.

В течение пол года Пидгрушная не делала максимальных физических нагрузок.

Также Елена, которой диагностировали астму, заявила, что в прошлом сезоне не имела проблем с дыханием.

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