Когда в Украине идет война – это неприемлемо, – Гармаш о трансфер Ракицкого в российский "Зенит"

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш встретился с болельщиками и ответил на их вопросы. Не обошлось и без вопроса об украинско-российских отношениях.

Во время встречи Денису Гармашу задали вопрос, считаете ли вы переход Ярослава Ракицкого предательством.

"Каждый человек выбирает свою судьбу. Но на данный момент это неприятно, что он перешел. Но он сам выбирает, сам принимает решение как ему жить с этим. В настоящее время, когда у нас в стране идет война – это неприемлемо. Каждый должен выбирать свою позицию", – заявил Денис Гармаш.

Видео вопросы и ответы Гармаша на вопрос о Ракицкого с 41:09

Читайте также: Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане

Трансфер Ракицкого в "Зенит"Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" 28 января 2019 года. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года. Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России. Кроме Ракицкого, летом в российский клуб "Динамо" перебрался другой защитник "Шахтера" Иван Ордец.