Когда вам говорят остаться дома – это значит оставаться дома, – Владимир Кличко украинцам

Мэр Киева Виталий Кличко остался недоволен тем, что киевляне не соблюдают карантин. И гуляют по городу. Поэтому он попросил своего брата Владимира Кличко записать видеообращение к ним.

Видеообращение Владимира Кличко было опубликовано во время ежедневного обращение Виталия Кличко относительно ситуации с коронавирусом в Киеве.

К слову Тех, кто устраивает массовые гулянья в парках, будут штрафовать, – Кличко

"В настоящем мире проблемы, через которые проходит весь мир, есть главный и простой принцип – если ты дома, значит ты защищен. Полетев еще до объявления пандемии, я сейчас нахожусь за пределами Украины. И, к сожалению, вынужден остаться здесь. Но мыслями я с вами, на Родине.

Сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно в США. Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры. Много инфицированных, и, к сожалению, много умерших. Их количество растет каждый день. Даже здесь, при таком количестве больных, не хватает элементарного – масок защиты и больничных коек. А в Нью-Йорке в центральном парке разместили полевой госпиталь. Я не хочу, чтобы Украину беда задела в таком масштабе. И первое, что нам всем надо соблюдать – это элементарные меры предосторожности и ограничения.

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Я знаю, что мэр Киева делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему защитить вас, защитить город. И поверьте, когда вам говорят остаться дома – это значит оставайтесь дома и обезопасьте себя. В противном случае масштабы ситуации, которые развиваются, будут катастрофические.

Берегите себя, оставайтесь дома. Поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенным на весы жизнь. Будьте здоровы!, – заявил Владимир Кличко в видеообращении.

Смотрите видеообращение Виталия и Владимира Кличко относительно ситуации с коронавирусом в Украине

К слову Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты, – звезда сборной Украины Руслан Малиновский

Штрафы за нарушение условий карантина в Украине

За нарушение правил и норм карантина установлен штраф в размере 17 – 54 тысяч гривен.

Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.

Если нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить заключения от 5 до 8 лет.



Ответственность, предусмотренная за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

