Когда вокруг шторм, рядом – ты: Свитолина и Монфис показали романтическое фото на яхте
Звездная пара теннисистов Элина Свитолина и Гаэль Монфис показали романтическое фото на яхте.
Фотографию они опубликовали на своей совместной странице в инстаграме.
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Пара позирует на яхте и делает селфи на фоне солнечного пейзажа.
И посреди шторма рядом – ты,
– подписала романтическое фото звездная пара.
Украинская теннисистка Свитолина в отношениях с французским теннисистом Монфисом официально с января 2019 года. На совместной странице в инстаграме спортсмены показывают свою жизнь: тренировки, соревнования, путешествия, отдых. Фоловеры любят звездную пару за открытость, забавность и отсутсвие страха показать себя такими, какие они есть.
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