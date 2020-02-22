Когда вокруг шторм, рядом – ты: Свитолина и Монфис показали романтическое фото на яхте

Звездная пара теннисистов Элина Свитолина и Гаэль Монфис показали романтическое фото на яхте.

Фотографию они опубликовали на своей совместной странице в инстаграме.

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Пара позирует на яхте и делает селфи на фоне солнечного пейзажа.

И посреди шторма рядом – ты,

– подписала романтическое фото звездная пара.

Украинская теннисистка Свитолина в отношениях с французским теннисистом Монфисом официально с января 2019 года. На совместной странице в инстаграме спортсмены показывают свою жизнь: тренировки, соревнования, путешествия, отдых. Фоловеры любят звездную пару за открытость, забавность и отсутсвие страха показать себя такими, какие они есть.

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