Когда возобновится чемпионат Украины по футболу: названа дата

Украинский футбол с 18 марта находится на карантине. Проводить матчи как минимум до 3 апреля запрещено. Но чемпионат все таки должны закончить.

Когда восстановят чемпионат Украины – пока официально не указано. На сайте УПЛ об остановке чемпионата написано "на период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения". Пока же клубы ушли на карантин на две недели – до 4 апреля.

К слову УЕФА перенес Евро-2020

По данным Sport Arena, чемпионат Украины (а заодно и остальные футбольные матчи) должны восстановить в пятницу, 15 мая. Именно эта дата позволит вовремя закончить сезон в Украине и уложиться в рекомендуемый УЕФА дедлайн – завершить сезоны в ассоциациях до 30 июня 2020 года.

В Украине осталось сыграть 9 туров чемпионата, а также матчи плей-офф за еврокубки и места в УПЛ между командами элитного дивизиона и Первой лиги. Из сезона 2020/21 в УПЛ должны выступать 14 клубов.

Также еще предстоят матчи полуфинала Кубка Украины, а также сам финал.

Следует оставить свободными даты на еврокубки. Донецкий "Шахтер" должен сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В случае прохода в следующий раунд (в первом матче "горняки" победили немецкий "Вольфсбург" на выезде 2:1), у команды должно быть как минимум 72 часа на отдых между матчами.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.