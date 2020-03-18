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Когда возобновится чемпионат Украины по футболу: названа дата

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Украинский футбол с 18 марта находится на карантине. Проводить матчи как минимум до 3 апреля запрещено. Но чемпионат все таки должны закончить.

Когда восстановят чемпионат Украины – пока официально не указано. На сайте УПЛ об остановке чемпионата написано "на период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения". Пока же клубы ушли на карантин на две недели – до 4 апреля.

К слову УЕФА перенес Евро-2020

По данным Sport Arena, чемпионат Украины (а заодно и остальные футбольные матчи) должны восстановить в пятницу, 15 мая. Именно эта дата позволит вовремя закончить сезон в Украине и уложиться в рекомендуемый УЕФА дедлайн – завершить сезоны в ассоциациях до 30 июня 2020 года.

  • В Украине осталось сыграть 9 туров чемпионата, а также матчи плей-офф за еврокубки и места в УПЛ между командами элитного дивизиона и Первой лиги. Из сезона 2020/21 в УПЛ должны выступать 14 клубов.
  • Также еще предстоят матчи полуфинала Кубка Украины, а также сам финал.
  • Следует оставить свободными даты на еврокубки. Донецкий "Шахтер" должен сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В случае прохода в следующий раунд (в первом матче "горняки" победили немецкий "Вольфсбург" на выезде 2:1), у команды должно быть как минимум 72 часа на отдых между матчами. 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта УПЛ
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