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Весь мир обсуждает коронавирус и букмекеры не исключение

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Коронавирус захватил весь мир и все сферы, а карантин ввели и в Украине.

Результатом стало закрытие учебных заведений, торговых центров, заведений общественного питания. Люди учатся жить в новых условиях и больше времени проводить дома.

Ученики и студенты переходят на дистанционное обучение, а родители придумывают, чем же занять детей в этот период.

Понятно, что эпидемия коронавируса влияет на экономику всего мира. Но, конечно, звездный час сейчас у служб доставки и магазинов и ресторанов, которые работают в онлайн режиме. И, подхватывая волну шуток из соцсетей, то можно сказать, что производители туалетной бумаги и гречки – тоже в выигрыше. Кто же не видел этих мемов?

Но возможность получить определенные бонусы есть и у тех, кто сейчас отсиживает карантин дома. Вариантов немало – некоторые банки, например, предлагают солидные кешбеки на покупки онлайн-игр или оплату подписок на таких ресурсах, как Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store. Возможно, мелочь, но приятно.

Если говорить не только о бонусах, но и о возможности заработать, букмекерские конторы открывают ставки на период карантина, в частности FavBet. Касаются ставки не только курса валют, других показателей, на которые повлиял Covid-19 и его последствия:

  • Один доллар США будет стоить больше 30,5 гривен по курсу НБУ на 01.07.2020

Да – 2.0
Нет – 1.69

  • Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине не состоится до 31.12.20

Да – 8.04
Нет – 1.04

  • Музыкальный фестиваль Atlas Weekend не состоится в июле 2020

Да – 2.55
Нет – 1.44

  • Станет ли известно, что коронавирусом заражен:

Дональд Трамп – 7
Ким Чен Ын – 7
Владимир Путин – 7

Принимают ставки на официальной странице FavBet.

И помните, паниковать из-за эпидемии коронавируса не стоит, но придерживаться простейших советов для своей безопасности и безопасности других обязательно нужно.

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Автор: Ліза Астахова
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Спорт Деньги
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