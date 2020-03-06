Когда ждать боев украинцев весной 2020: Выхрист, Постол, Усик, Ломаченко и другие

Эта весна будет богата на хорошие боксерские поединки с участием топовых бойцов. Не будут отдыхать и наши ребята. Мы собрали для вас список главных поединков украинцев, которые должны состояться в течение 3 месяцев.

Федор Черкашин – Патрик Менди. Сергей Радченко – Артур Шпилька. Олег Довгун – Хосе Альфредо Родригес. 7 марта

В Украине Федор Черкашин (15-0, 10 КО) является малоизвестным боксером. Большинство своих поединков проводит в Польше. Там харьковчанин выступает сразу под двумя флагами: польским и украинским. Боксер очень перспективный, уже уверенно побеждал крепких оппонентов. Вряд ли Патрик Менди (18-15-3, 1 КО) сможет стать ему на дороге.

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Кроме Черкашина, в польской Ломже будет биться еще один украинец. Сергей Радченко (7-5-2, 2 КО), который является представителем крузервейта, встретится с бывшим претендентом на чемпионский пояс WBC в хэвивейте Артуром Шпилькой (23-4, 16 КО).

25-летний перспективный боксер Олег Довгун (10-0, 3 КО) выступает во втором легчайшем весе (до 55,2 кг). Уроженец Стебника пока непобедим на профессиональном ринге. Однако и серьезных оппонентов у него еще не было. Несмотря на то, что его будущий противник мексиканец Хосе Альфредо Родригес (32-10, 19 КО) проиграл свои последние 5 поединков, все равно он будет прочным соперником для украинца. Бой состоится в городе Чесвик в США.

Любомир Пинчук – Тайлер Вогел. 20 марта

Львовянин Любомир Пинчук (12-1-1, 7 КО), который также перебрался за океан, является бойцом крузервейта. На арене Sokol Club, что в Питтсбурге, он отбоксирует с американцем Тайлером Вогелем (3-3, 2 КО), который в последнем поединке проиграл брату Деонтея Уайлдера – Марсело (5-2, 2 КО).

Виктор Выхрист. Дмитрий Безус – Мариос Коллиас. 21 марта

Полтавский супертяжеловес Виктор Выхрист, который в прошлом месяце дебютировал на профессиональном ринге, скоро проведет второй поединок. Имя противника пока не известно. Планируется, что поединок украинца станет главным на ивенте в немецком Гамбурге.

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Украинский боксер-тяжеловес Дмитрий Безус проведет поединок в андеркарте финала Всемирной суперсерии бокса в тяжелом весе. Украинец, для которого это будет лишь третий бой на профессиональном ринге (он получил две победы, одну из которых – досрочно), сразится с представителем Греции Мариосом Коллиасом.

Этот бой состоится на "Арене Рига" 21 марта. Он станет одним из боев перед финалом WBSS, в котором сойдутся Майрис Бриедис и Юниел Дортикос.

Владислав Сиренко, Александр Захожий, Петр Иванов. 28 марта

28 марта в немецком Карлсруэ состоится вечер бокса с участием сразу трех украинцев. Суперсредневес Петр Иванов (10-0-2, 5 КО) отбоксирует с хорошим оппонентом Юсуфом Кангуэлем (19-3-1, 12 КО). Также в шоу примут участие два проспекта супертяжелого веса: Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) и Александр Захожий (13-0, 10 КО). Сиренко сразится с бывшим оппонентом Александра Усика южноафриканцем Джонни Мюллером (21-9-2, 14 КО). Захожий сойдется на ринге с Элвисом Мойо (9-6-2, 4 КО), представляющем Зимбабве.

Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес. 9 мая

Чемпионский бой Виктора Постола должен был состояться еще в начале февраля в Китае, однако, из-за вспышки коронавируса его перенесли. Новое место – американский город Фресно. Напомним, что на кону будут стоять два пояса чемпиона мира WBC и WBO.

Александр Усик – Дерек Чисора. 23 мая

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что уже давно ожидаемый бой между бывшим абсолютным чемпионом первого тяжелого веса Александром Усиком (17-0, 13 КО) и крепким, грубым бойцом хэвивейта Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) все-таки состоится. Место боя – в Лондоне на арене O2, и будет главным событием этого вечера бокса.

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Василий Ломаченко – Теофимо Лопес. 30 мая

Главный и последний поединок этой весной для Украины состоится 30 мая на легендарной арене MSG в Нью-Йорке. Обладатель поясов WBA Super, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) сразится против молодого американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), владеющего титулом IBF. Победитель поединка получит статус абсолютного чемпиона в легком весе.

Также ждем на возвращение в ринг перспективных Максима Продана (18-0-1, 14 КО), поединок которого отменили из-за вспышки коронавируса в Италии, и Сергея Богачука (17-0 17 КО), который уже скоро должен снова вернуться к боям.