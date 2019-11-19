Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос

Сборная Украины пробилась на Евро-2020. Там наша команда выступит на групповом этапе, а ее соперниками будут три другие европейские сборные. Одна из них уже известная.

Уже известно 20 из 24 команд, которые выступят на Евро-2020. Сборная Украины попала в первую корзину, поэтому точно не сыграет против Италии, Англии, Бельгии, Испании и Германии.

Читайте также: Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть

Зато из второй корзины нам выпали Нидерланды. Это произошло потому, что эта команда оказалась во второй корзине, и единственный соперник из первой корзины для нее была именно сборная Украины.

Россия тоже во второй корзине, но наша сборная с россиянами на групповом этапе точно не сыграет. Учитывая, что Дания из третьей корзины будет в одной группе с Россией, то с нами она также не сыграет.

С третьей корзины тоже довольно грозные соперники: Португалия, Турция, Австрия, Швеция, Чехия.

Пока остается неопределенной ситуация с четвертой корзиной. Там точно будут Финляндия и Уэльс, а также еще четыре победителя плей-офф. Их имена будут известны только в марте.

Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Пока же мы предлагаем читателям Спорт24 самим выбрать, какую команду они хотели бы видеть из второй корзины, а какую с третьей.