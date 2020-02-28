Кого вы бы хотели видеть соперником "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы: опрос

Донецкий "Шахтер" сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника "горняки" узнают уже в пятницу, 28 февраля.

Напомним, "Шахтер" сыграл в ничью 3:3 на выезде против "Бенфики", и по сумме двух матчей прошел португальский клуб и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Как это было: "Шахтер" в сумасшедшем матче с шестью голами пробился в 1/8 финала Лиги Европы – видео

Вместе с "Шахтером" выход в 1/8 финала себе обеспечили еще 14 клубов: швейцарский "Базель", итальянские "Рома" и "Интер", английские "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед", австрийский ЛАСК, немецкие "Вольфсбург" и "Байер", испанские "Севилья" и "Хетафе", датский "Копенгаген", турецкий "Башакшехир" и греческий "Олимпиакос".

Неопределенным остается еще одно место. Все потому, что матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли из-за непогоды в Австрии. Команды между собой сыграют в пятницу, 28 февраля. В первом матче "Айнтрахт" дома победил 4:1.

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При жеребьевки не будет сеяных и несеяных команд. А клубы из одной ассоциации могут сыграть между собой.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – 19 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится в пятницу, 20 марта.