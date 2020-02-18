"Кокаин и проститутки": Фьюри рассказал, чем займется после боя с Уайлдером
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 21 КО) рассказал, что планирует делать после победы над чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).
Тайсон Фьюри заявил, что после боя с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером намерен как следует развлечься с помощью кокаина и проституток.
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После этого боя меня ожидают кокаин и проститутки. Есть ли что-то лучше, чем кокаин и проститутки? Я пойду к дешевым по 30 долларов... Только всегда колите себе пенициллин перед этим. Если нет пенициллина, используйте два презерватива,
– приводит слова Фьюри BoxingScene.
- Бой Уайлдер – Фьюри станет вторым между этими боксерами. Впервые они боролись 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда Фьюри побеждал по очкам, но Уайлдер дважды отправил его в нокаут. Поэтому судьи присудили ничью. И чемпионский пояс остался в Уайлдера.
- Боксеры сразу договорились о бое-реванше, но его пришлось отложить. За это время Уайлдер провел две успешные защиты титула – против Доминика Бризила, которого нокаутировал уже в первом раунде и Луиса Ортиса, которого победил нокаутом в седьмом раунде
- На пути реванша могло стать ужасное рассечение, которое получил Фьюри в бою против Отто Валлина. Его он победил в бою 15 сентября 2019 года. И все прошло.
- Сам Фьюри за то время дебютировал в рестлинге.
- Бой-реванш Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер официально запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе.
- Оба боксера признались, что в свое время думали о самоубийстве.
- Своими прогнозами на исход боя Уайлдер – Фьюри поделились Александр Усик и Владимир Кличко. При этом последний заговорил о возможном реванше с Фьюри.
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