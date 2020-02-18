24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Кокаин и проститутки": Фьюри рассказал, чем займется после боя с Уайлдером

32 Читати новину українською
Тайсон Фьюри / ESPN FC

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 21 КО) рассказал, что планирует делать после победы над чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Тайсон Фьюри заявил, что после боя с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером намерен как следует развлечься с помощью кокаина и проституток.

Читайте также: Фьюри укрепляет челюсть к бою с Уайлдером с помощью куннилингуса

После этого боя меня ожидают кокаин и проститутки. Есть ли что-то лучше, чем кокаин и проститутки? Я пойду к дешевым по 30 долларов... Только всегда колите себе пенициллин перед этим. Если нет пенициллина, используйте два презерватива,
– приводит слова Фьюри BoxingScene.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
59730
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:43 Голы украинский Яремчука и Мирошниченко попали в подборку лучших в Лиге Европы: видео
Ігор Саджениця 38
сегодня 07:35 "Манчестер Юнайтед" третий раз в сезоне победил "Челси", VAR отменил два гола лондонцев – видео
Юрій Семенюк 108
17 февраля 19:37 Гол украинского хоккеиста помог его команде вырвать победу в Канаде – видео
Юрій Семенюк 54
17 февраля 14:18 Зидан получил удар бутсой в лицо во время матча "Реала": фото и видео
Ігор Саджениця 635
17 февраля 09:11 Команда ЛеБрона Джеймса победила в Матче всех звезд НБА: видео
Ігор Саджениця 84
Новости
Больше новостей
Залиште відгук