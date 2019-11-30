Емельяненко эффектно нокаутировал Кокляева в первом раунде: видео

В России в ночь на 29 ноября Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжелом весе.

Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике было видно невооруженным взглядом с первых секунд. После первого жесткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановится и не пошел на добивание.

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Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил еще одну атаку соперника и упал. Несмотря на то, что рефери довольно долго вел счет, Кокляев подняться не смог. В итоге, рефери в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.

Для обоих бойцов это был дебют в профессиональном боксе. Отметим, что бой вызвал невероятный ажиотаж, а на арене в Москве собрался полный зал.

Смотрите видео боя Александр Емельяненко – Михаил Коляев